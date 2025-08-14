Газета
Главная / Политика /

WP: встреча Путина и Трампа на Аляске станет попыткой России усилить влияние

Ведомости

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске, рассматривается как возможность для Москвы продвинуть цели по пересмотру глобального порядка в сфере безопасности и усилению влияния России на международной арене. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, формат один на один позволяет Путину не только отстаивать интересы России, но и добиваться тактической цели – расположить к себе Трампа. Бывшие высокопоставленные российские дипломаты и чиновники оценили саммит как «золотую возможность» для Кремля и возможность успокоить российскую элиту, обеспокоенную последствиями конфликта на Украине.

При этом исключение Европы и Украины из переговоров аналитики рассматривают как шаг России к ослаблению коллективного западного альянса.

Ожидается, что саммит на Аляске станет важным этапом, но многие эксперты сомневаются, что встреча приведет к конкретным результатам, кроме обмена ультиматумами и демонстрации позиций сторон.

Президента Украины на встрече не будет. Трамп заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными.

