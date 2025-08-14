WP: встреча Путина и Трампа на Аляске станет попыткой России усилить влияние

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоится 15 августа на военной базе в Анкоридже на Аляске, рассматривается как возможность для Москвы продвинуть цели по пересмотру глобального порядка в сфере безопасности и усилению влияния России на международной арене. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.