Минобороны Британии заявило о ядерном инциденте на военной базе в Шотландии

9 августа The Guardian со ссылкой на материалы Агентства по охране окружающей среды Шотландии (Scottish Environment Protection Agency, SEPA) писала, что радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, на которой хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго.