Главная / Политика /

Минобороны Британии заявило о ядерном инциденте на военной базе в Шотландии

Ведомости

На военно-морской базе Клайд на западном побережье Шотландии произошел серьезный ядерный инцидент. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на министерство обороны Великобритании.

По данным оборонного ведомства, инцидент высшей категории «А» случился с января по апрель 2025 г. Во время такого инцидента происходит выброс радиоактивных веществ в окружающую среду или существует риск подобного выброса.

9 августа The Guardian со ссылкой на материалы Агентства по охране окружающей среды Шотландии (Scottish Environment Protection Agency, SEPA) писала, что радиоактивная вода с британской базы в Коулпорте, на которой хранятся боеголовки для ядерных подлодок Trident, попала в морской залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго.

Инцидент произошел из-за того, что не было обеспечено надлежащее обслуживание сети из 1500 водопроводных труб на базе. В результате произошел выброс радиоактивных отходов в виде трития, который используется в ядерных боеголовках.

По данным SEPA, подобные утечки также происходили в 2010 и 2019 гг. Тогда существенное количество воды с тритием попало в зону обработки ядерного оружия и Лох-Лонг.

