В Кремле призвали не забегать вперед с ожиданиями от саммита на Аляске

Подписания каких-либо документов по итогам встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не ожидается, сообщает пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.



«[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», – сказал Песков.



Говоря о предполагаемых итогах встречи, Песков сказал, что «было бы большой ошибкой» забегать вперед и пытаться что-то предрекать. Он отметил, что подготовка к предстоящему саммиту велась в сжатые сроки, однако для проведения встречи были соблюдены все параметры.



По его словам, визит в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа оказался результативным и позволил выйти на встречу 15 августа.