В Кремле призвали не забегать вперед с ожиданиями от саммита на Аляске

В Кремле призвали не забегать вперед с ожиданиями от саммита на АляскеПодписания документов по итогам встречи Путина и Трампа не ожидается
Подписания каких-либо документов по итогам встречи президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина не ожидается, сообщает пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.
«[Документа по итогам саммита] не ожидается, ничего не готовилось. Да и вряд ли здесь может быть какой-то документ», – сказал Песков.
Говоря о предполагаемых итогах встречи, Песков сказал, что «было бы большой ошибкой» забегать вперед и пытаться что-то предрекать. Он отметил, что подготовка к предстоящему саммиту велась в сжатые сроки, однако для проведения встречи были соблюдены все параметры.
По его словам, визит в Россию спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа оказался результативным и позволил выйти на встречу 15 августа.
Песков также сообщил, что в настоящий момент между Россией и США идет обсуждение украинского конфликта. Он отметил, что мнение Украины будет обсуждаться на следующих этапах.
Встреча Путина и Трампа ожидается 15 августа в Анкоридже на Аляске. По данным CNN, местом ее проведения будет объединенная военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.