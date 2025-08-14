Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску
Самолет специального летного отряда «Россия» Ил-96 прибыл в Анкоридж, где состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, следует из данных сервиса Flightradar.
Лайнер вылетел из московского аэропорта «Внуково» в 07:50 мск. Сообщалось, что в самолете может находиться одна из передовых групп, которая занимается подготовкой саммита Путина и Трампа.
15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет встреча лидеров России и США. Местом проведения саммита CNN назвало военную базу Элмендорф-Ричардсон.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что встреча Путина и Трампа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. Затем стороны продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком и проведут пресс-конференцию для СМИ. В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.