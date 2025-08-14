Спецборт Ил-96 прибыл на Аляску

Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнял, что встреча Путина и Трампа начнется в 11:30 по местному времени (22:30 мск) с беседы тет-а-тет. Затем стороны продолжат переговоры в составе делегаций за рабочим завтраком и проведут пресс-конференцию для СМИ. В состав российской делегации вошли Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.