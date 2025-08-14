Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп допустил участие европейцев в возможной встрече с Путиным и Зеленским

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским может пройти с участием некоторых европейских лидеров. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп отметил, что считает предстоящий саммит на Аляске хорошей встречей.

«Но более важной будет вторая встреча, которую мы планируем. Мы проведем переговоры с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, пригласим некоторых европейских лидеров, – сказал он. – А может, и нет… Не знаю».

Он добавил, что завтрашний саммит на Аляске покажет, как будут развиваться события.

«Я думаю, президент Путин будет стремиться к миру. Я думаю, президент Зеленский будет стремиться к миру. Посмотрим, смогут ли они найти общий язык, и если смогут – это будет замечательно», – сказал Трамп.

14 августа Трамп отметил, что в зависимости от исхода встречи с Путиным он собирается позвонить Зеленскому и пригласить его на возможную трехстороннюю встречу. Трамп подчеркнул, однако, что сейчас преждевременно обсуждать подобный саммит.

Ранее Трамп не раз заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Зеленским или трехстороннего саммита.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных