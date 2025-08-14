Трамп допустил участие европейцев в возможной встрече с Путиным и Зеленским
Президент США Дональд Трамп заявил, что возможная трехсторонняя встреча с президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Владимиром Зеленским может пройти с участием некоторых европейских лидеров. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Трамп отметил, что считает предстоящий саммит на Аляске хорошей встречей.
«Но более важной будет вторая встреча, которую мы планируем. Мы проведем переговоры с президентом Путиным, президентом Зеленским, мной и, возможно, пригласим некоторых европейских лидеров, – сказал он. – А может, и нет… Не знаю».
Он добавил, что завтрашний саммит на Аляске покажет, как будут развиваться события.
«Я думаю, президент Путин будет стремиться к миру. Я думаю, президент Зеленский будет стремиться к миру. Посмотрим, смогут ли они найти общий язык, и если смогут – это будет замечательно», – сказал Трамп.
14 августа Трамп отметил, что в зависимости от исхода встречи с Путиным он собирается позвонить Зеленскому и пригласить его на возможную трехстороннюю встречу. Трамп подчеркнул, однако, что сейчас преждевременно обсуждать подобный саммит.
Ранее Трамп не раз заявлял, что переговоры на Аляске будут предварительными. После его встречи с Путиным он ожидает встречи российского президента с Зеленским или трехстороннего саммита.