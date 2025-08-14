Газета
Главная / Политика /

Трамп заявил о важности саммита на Аляске для России и США

Президент США Дональд Трамп подчеркнул значимость саммита на Аляске как для России, так и для США. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Мы посмотрим, что получится с нашей встречей. У нас большая встреча, и, как я думаю, она будет очень важна для России, очень важна для нас, а также важна для того, чтобы мы смогли спасти множество жизней», – сказал Трамп.

«Я бы сказал, что завтра все, чего я хочу, – это подготовить почву для следующей встречи, которая должна состояться в ближайшее время. Я хотел бы, чтобы она прошла очень скоро, практически сразу после этой», – добавил президент США, имея в виду трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского.

15 августа в Анкоридже на Аляске пройдет саммит президента России Владимира Путина и Трампа. По данным CNN, местом проведения переговоров станет военная база Элмендорф-Ричардсон. Помощник президента России Юрий Ушаков уточнял, что главной темой саммита станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

