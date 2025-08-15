Дмитриев опубликовал фото по прибытии на Аляску
Член российской делегации, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев прибыл на Аляску в рамках переговоров президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина. Фотографии с места он опубликовал в Х.
Помимо него в состав российской делегации на Аляске вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министры обороны и финансов Андрей Белоусов и Антон Силуанов. На Аляску уже прибыли Лавров и посол РФ в США Александр Дарчиев.
Встреча Путина и Трампа в составе делегаций пройдет по формуле «5 на 5». Ушаков пояснял, что такой формат был выбран с учетом того, что на повестке – «важные и чувствительные темы», а круг участников намеренно ограничен.
Состав американской делегации тоже определен, но не был раскрыт без официального объявления со стороны Белого дома.
Решение о проведении саммита было принято после встречи Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа 6 августа.