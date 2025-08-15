В России могут ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки

11 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении привлечения иностранных граждан, работающих на основании патента, к деятельности в сфере курьерской доставки. Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание рабочих мест для российских граждан, в первую очередь для молодежи и студентов. При этом, по статистике, иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа работников сектора, поэтому мера не должна повлиять на стабильность рынка.