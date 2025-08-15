В России могут ужесточить ответственность за доставку продуктов без медкнижки
Государственная дума прорабатывает ряд законодательных инициатив, которые включают ужесточении административной ответственности за доставку продуктов без медкнижки. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в мессенджере Max.
Кроме того, депутаты работают над возможностью запрета на работу курьерами лицам с судимостью за определенные преступления, добавил Володин.
Он также отметил, что власти регионов РФ имеют право ввести обязательную аттестацию курьеров и таксистов с проверкой уровня владения русским языком и знания правил общественного поведения.
11 августа губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление об ограничении привлечения иностранных граждан, работающих на основании патента, к деятельности в сфере курьерской доставки. Решение направлено на борьбу с теневой занятостью, повышение качества и безопасности услуг, а также создание рабочих мест для российских граждан, в первую очередь для молодежи и студентов. При этом, по статистике, иностранные курьеры составляют незначительную долю от общего числа работников сектора, поэтому мера не должна повлиять на стабильность рынка.