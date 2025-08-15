NBC News: Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями

15 августа в Анкоридже состоятся переговоры Путина и Трампа. Ожидается, что встреча начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.