NBC News: Трамп намерен принять Путина на Аляске с наивысшими почестями
Президент США Дональд Трамп планирует встретить президента России Владимира Путина на Аляске, расстелив для него красную ковровую дорожку и лично поприветствовав по прибытии. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации США.
По данным источников, точные детали встречи и организация приема находятся на стадии доработки.
15 августа в Анкоридже состоятся переговоры Путина и Трампа. Ожидается, что встреча начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что ее главной темой будет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.