Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным
Президент США Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс на Аляску, где состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным.
Встреча Путина и Трампа состоится в Анкоридже в 22:00 мск 15 августа (11:00 по местному времени). Главной темой переговоров станет поиск долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.
В российскую делегацию на переговорах входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Лавров, Дмитриев и посол РФ в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску.
В состав американской делегации включены госсекретарь Марко Рубио, глава минторга Говард Латник, министр финансов Скотт Бессент, директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф, спецпосланник президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, ее заместитель Дэн Скавино и пресс-секретарь Кэролайн Левитт.