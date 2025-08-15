Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

В российскую делегацию на переговорах входят министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Лавров, Дмитриев и посол РФ в США Александр Дарчиев уже прибыли на Аляску.