Путин встретился с губернатором Магаданской области

Масштабная работа по обновлению городов Дальнего Востока началась в 2021 г. Были подготовлены 22 мастер-плана развития городов и агломераций региона, где проживает почти 4,5 млн человек – более половины населения Дальнего Востока. Сейчас в дальневосточных городах построено и введено в эксплуатацию 165 объектов.