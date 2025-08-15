Путин встретился с губернатором Магаданской области
Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Об этом сообщило «РИА Новости».
15 августа Путин посетил Магадан с рабочей поездкой перед встречей с президентом США Дональдом Трампом, которая состоится на Аляске. Глава государства посетил завод «Омега-Си» и спорткомплекс «Президентский», который открывал по видеосвязи в 2023 г. Он также провел совещание, посвященное реализации мастер-плана развития города.
На совещании Путин указал, что Магадан меняется, становится более современным и привлекательным для жителей и бизнеса. В частности, введен в эксплуатацию аэровокзальный комплекс международного аэропорта, развивается парк «Маяк» и расчищается территория бухты Нагаева для создания морского логистического центра. Президент РФ отметил необходимость проанализировать итоги реализации мастер-планов дальневосточных городов, выявить проблемные вопросы и обсудить детали развития города.
Масштабная работа по обновлению городов Дальнего Востока началась в 2021 г. Были подготовлены 22 мастер-плана развития городов и агломераций региона, где проживает почти 4,5 млн человек – более половины населения Дальнего Востока. Сейчас в дальневосточных городах построено и введено в эксплуатацию 165 объектов.