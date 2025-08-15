Сын Байдена отказался извиняться перед женой Трампа за слова об Эпштейне
Сын бывшего президента США Джо Байдена Хантер Байден заявил, что не будет приносить извинения первой леди США Мелании Трамп за свои слова о том, что президент США Дональд Трамп якобы познакомился с ней по линии обвиненного в растлении несовершеннолетних финансиста Джеффри Эпштейна.
«К черту. Этого не будет», – сказал Хантер Байден в интервью каналу Channel 5. Он отметил, что высказывал свое мнение на основе публикаций, в частности статьи The New York Times 2019 г.
Хантер также пообещал сотрудничество с властями, если они захотят «выяснить суть истинных взаимоотношений» между Трампом и Эпштейном, и напомнил, что в случае судебного иска Дональд и Мелания Трамп также будут обязаны давать показания под присягой.
14 августа первая леди США Мелания Трамп пригрозила Хантеру Байдену – сыну бывшего американского президента Джо Байдена – иском в $1 млрд за ложные заявления в ее адрес, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна.
Эпштейн проходил по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних. Его обвиняли в принуждении детей к сексуальному рабству, вовлечении их в проституцию и сборе компромата на представителей элитных кругов. Финанист умер в тюрьме в 2019 г. Официальная версия – самоубийство. Дело Эпштейна содержит тысячи документов. Эту информацию рассматривают в конгрессе США. В ходе своей предвыборной кампании Трамп пообещал сторонниками опубликовать все данные по делу финансиста, но затем он отказался от этой идеи, что вызывало негодование среди его избирателей.