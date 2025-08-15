Трамп созвонился с Лукашенко

Трамп созвонился с ЛукашенкоОн с нетерпением ждет встречи с белорусским коллегой в будущем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко созвонился с лидером США Дональдом Трампом, сообщает близкий к властям Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».
Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что у них состоялся замечательный разговор.
«Мы обсудили многие темы, включая визит президента Путина на Аляску. Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем», – заявил американский лидер.
Целью звонка было поблагодарить Лукашенко за освобождение 16 заключенных, указал Трамп. Они обсудили освобождение еще 1300 заключенных.
2 июля Лукашенко помиловал 16 человек, отбывающих наказание за преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.