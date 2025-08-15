Трамп созвонился с Лукашенко

2 июля Лукашенко помиловал 16 человек, отбывающих наказание за преступления, в том числе экстремистской направленности. Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом. У девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.