Дмитриев: Россия занимается восстановлением отношений с США
Россия в первую очередь занимается восстановлением отношений с США, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью «РИА Новости».
«Важно, что не только экономические вопросы на повестке, не только Украина, а именно восстановление отношений России и США», – сказал он.
Дмитриев примет участие в саммите президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.
Саммит президентов России и США Путина и Трампа начнется в 22:00 мск (11:00 по местному времени). Он пройдет на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе Аляски Анкоридже. Согласно расписанию, которое публиковал Белый дом, американский президент покинет штат в 04:45 мск (16 августа).