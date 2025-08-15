В Анкоридж прилетел самолет спецотряда «Россия», а не Путин
Президент РФ Владимир Путин пока не приземлился в Анкоридже, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ранее СМИ сообщали, что Путин уже приземлился на базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, согласно данным FlightRadar24.
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.