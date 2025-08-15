Саммит Путина и Трампа пройдет в формате «три на три» с участием министров
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в формате «три на три» с участием министров. Об этом сообщила журналистам пула Белого дома пресс-секретарь Кэролайн Левитт.
Левитт раскрыла, что Трампа будут сопровождать госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Стив Уиткофф.
Представитель Белого дома также сообщила, что на расширенную двустороннюю встречу и обед присоединятся Рубио, Уиткофф, министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Ховард Латник, министр обороны Пит Хегсет и руководитель аппарата Сьюзи Уайлс.
Несколько минут назад самолет Трампа приземлился в Анкоридже, борт Путина еще не прибыл.
Трамп обещал встретить Путина у самолета, сообщал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Губернатор Аляски Майк Данливи до этого также заявлял, что Трамп планирует встретить Путина в аэропорту.
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.