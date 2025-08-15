Трамп остается на борту № 1 в ожидании прибытия Путина
Президент США Дональд Трамп не покидает борт № 1, который некоторое время назад приземлился на Аляске, ожидая прибытия лидера РФ Владимира Путина. Об этом сообщают журналисты Белого дома.
Пул Белого дома добавляет, что журналисты находится на другой стороне перрона от борта № 1.
Трамп обещал встретить Путина у самолета, сообщал пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Губернатор Аляски Майк Данливи до этого также заявлял, что Трамп планирует встретить Путина в аэропорту.
Переговоры Путина и Трампа пройдут 15 августа в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.