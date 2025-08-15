Вместе с Путиным на переговорах с США будут Лавров и Ушаков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков будут на переговорах с американской стороной вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает CNN.
Напротив, вместе с Дональдом Трампом, – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Путин прилетел в Анкоридж около 11 утра по местному времени, сразу после приземления борта президента США Трампа.
В рамках саммита на Аляске 15 августа главной темой обсуждения станет завершение российско-украинского конфликта. Подготовка саммита заняла меньше недели. Представителей Украины и стран Евросоюза на встрече не будет.