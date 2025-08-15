Вместе с Путиным на переговорах с США будут Лавров и Ушаков

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков будут на переговорах с американской стороной вместе с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает CNN.