Трамп: новая встреча с Путиным может состояться очень скоро, если «все сложится»
Президент США Дональд Трамп заявил, что последующая встреча с российским лидером Владимиром Путиным может состояться в самое ближайшее время, если все пройдет гладко на Аляске. Об этом американский лидер сказал в интервью Fox News.
«Мы проведем еще одну встречу, если все сложится, и это будет очень скоро, или же больше встреч не будет совсем, возможно, никогда», – сказал Трамп.
Ранее оба лидера приземлились в американском штате Аляска, где пройдут их переговоры.
Встреча запланирована на 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.