Путин и Трамп пожали руки при встрече

Переговоры Путина и Трампа пройдут в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.