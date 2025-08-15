Путин и Трамп пожали руки при встрече
Президенты РФ Владимир Путин и США Дональд Трамп пожали руки при встрече и обменялись приветствиями.
Трамп встречал Путина на красной ковровой дорожке. Они отправились к месту проведения саммита.
Рейс президента России приземлился в международном аэропорту Анкориджа около 11 утра по местному времени.
Переговоры Путина и Трампа пройдут в 22:30 мск (11:30 по местному времени). Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.