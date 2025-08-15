Трамп аплодировал, пока Путин шел по красной дорожке
Президент США Дональд Трамп приветствовал аплодисментами подходящего к нему лидера РФ Владимира Путина. Трансляция прибытия и первых минут встречи двух лидеров на Аляске велась всеми ведущими российскими и зарубежными телеканалами.
Спустившись с самолета, Путин проследовал по красной дорожке по направлению к Трампу, который несколько раз хлопнул в ладоши, пока российский лидер к нему приближался.
Затем два лидера пожали друг другу руки и остановились на короткое время для фотографий у надписи «Аляска 2025».
Во время приветствия Путин и Трамп улыбались и перекинулись парой слов.
После этого президенты отправились на переговоры.
Встреча проходит в городе Анкоридж, Аляска. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.