Перед началом встречи Путин и Трамп воздержались от заявлений для прессы
Президент США Дональд Трамп и лидер РФ Владимир Путин не стали делать публичных заявлений, передает пул Белого дома.
Журналисты пула Белого дома вошли в комнату, где уже сидели Трамп и Путин в 11:26 по местному времени (22:26 мск).
Согласно сообщению пула, оба лидера сидели молча. Делегации располагались по бокам.
«Большое спасибо. Спасибо», – только и сказал президент Трамп, как передает пул.
Прессе предложили покинуть комнату в 11:27, то есть через приблизительно минуту.
Встреча проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.