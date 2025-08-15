Кремль публикует кадры начала двусторонней встречи Путина и Трампа
Кремль опубликовал кадры начала двусторонней встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.
На них, помимо самих президентов, видно главу МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента России Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Перед началом саммита Путин и Трамп не стали делать публичных заявлений. Лидеры сидели молча, дожидаясь старта переговоров. Журналистов пригласили на минуту, а затем попросили покинуть комнату.
Встреча проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.