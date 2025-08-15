Белый дом опубликовал совместное фото Трампа и Путина
Белый дом опубликовал в соцсети X совместное фото президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина перед началом переговоров.
«В поисках мира», – так подписали фотографию.
Ранее Кремль опубликовал кадры начала двусторонней встречи президентов. На них видно самих Путина и Трампа, главу МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента России Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Перед началом саммита Путин и Трамп не стали делать публичных заявлений. Лидеры сидели молча, дожидаясь старта переговоров. Журналистов пригласили на минуту, а затем попросили покинуть комнату.
Ожидается, что встреча лидеров России и США может продлиться около 6-7 часов.