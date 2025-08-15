Пул Белого дома не ожидает мероприятий для журналистов до пресс-конференции

Журналисты пула Белого дома рассказали, что в данный момент они находится в палатке рядом с помещением, где должна пройти совместная пресс-конференция двух лидеров. Журналисты подчеркивают, что они не ожидают никаких дополнительных перемещений до начала пресс-конференции, но при изменениях будут присылать уведомления.