Пул Белого дома не ожидает мероприятий для журналистов до пресс-конференции

Пул Белого дома не ожидает мероприятий для журналистов до пресс-конференцииКорреспондент пула сообщил, что в «Звере» ехали только Путин и Трамп
Пресс-пул Белого дома не ожидает никаких активностей для журналистов до пресс-конференции президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Об этом сообщили корреспонденты пула.
Журналисты пула Белого дома рассказали, что в данный момент они находится в палатке рядом с помещением, где должна пройти совместная пресс-конференция двух лидеров. Журналисты подчеркивают, что они не ожидают никаких дополнительных перемещений до начала пресс-конференции, но при изменениях будут присылать уведомления.
В этом зале установлены две трибуны, два комплекта российских и американских флагов, а также синий фон с надписью «Стремление к миру», говорится в сообщении пула, распространенном Белым домом.
Журналист пула подтвердил, что в пути с перрона к месту переговоров в «Звере» были только Трамп и Путин.
Ранее Кремль опубликовал кадры начала двусторонней встречи президентов. На них видно самих Путина и Трампа, главу МИД РФ Сергея Лаврова, помощника президента России Юрия Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Перед началом саммита Путин и Трамп не стали делать публичных заявлений. Лидеры сидели молча, дожидаясь старта переговоров. Журналистов пригласили на минуту, а затем попросили покинуть комнату.
Ожидается, что встреча лидеров России и США может продлиться около 6-7 часов.
Встреча проходит в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой станет поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.