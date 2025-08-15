CNN: США могут предложить России «пряники» для прекращения огня на Украине

Трамп встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту. Он аплодировал российскому коллеге, пока тот шел по красной дорожке. Лидеры пожали друг другу руки, а затем около 10 минут общались во время поездки в лимузине Трампа. Далее началась встреча в формате «три на три», где, помимо президентов, присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Перед официальным началом переговоров лидеры государств не стали делать заявлений для прессы.