Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

CNN: США могут предложить России «пряники» для прекращения огня на Украине

Ведомости

В администрации президента США Дональда Трампа идут обсуждения по поводу предоставления уступок России для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

«Пряниками» для Москвы могут стать сделки по стратегическим вооружениям между РФ и США, а также новые деловые договоренности в рамках экономического сотрудничества двух стран.

Агентство Reuters также отмечало, что чиновники Белого дома обсуждали вопрос возможного применения российских атомных ледоколов в СПГ-проектах на Аляске. Такую сделку, предполагали они, можно заключить на саммите РФ – США, который идет примерно с 22:30 мск (11:30 по местному времени) в Анкоридже на Аляске.

Трамп встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту. Он аплодировал российскому коллеге, пока тот шел по красной дорожке. Лидеры пожали друг другу руки, а затем около 10 минут общались во время поездки в лимузине Трампа. Далее началась встреча в формате «три на три», где, помимо президентов, присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Перед официальным началом переговоров лидеры государств не стали делать заявлений для прессы.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных