CNN: США могут предложить России «пряники» для прекращения огня на Украине
В администрации президента США Дональда Трампа идут обсуждения по поводу предоставления уступок России для скорейшего завершения конфликта на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух американских чиновников.
«Пряниками» для Москвы могут стать сделки по стратегическим вооружениям между РФ и США, а также новые деловые договоренности в рамках экономического сотрудничества двух стран.
Агентство Reuters также отмечало, что чиновники Белого дома обсуждали вопрос возможного применения российских атомных ледоколов в СПГ-проектах на Аляске. Такую сделку, предполагали они, можно заключить на саммите РФ – США, который идет примерно с 22:30 мск (11:30 по местному времени) в Анкоридже на Аляске.
Трамп встретил президента РФ Владимира Путина в аэропорту. Он аплодировал российскому коллеге, пока тот шел по красной дорожке. Лидеры пожали друг другу руки, а затем около 10 минут общались во время поездки в лимузине Трампа. Далее началась встреча в формате «три на три», где, помимо президентов, присутствуют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента России Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Перед официальным началом переговоров лидеры государств не стали делать заявлений для прессы.