Белый дом назвал встречу Путина и Трампа «исторической»
Белый дом назвал встречу президентов США Дональда Трампа и РФ Владимира Путина «исторической». Он опубликовал в соцсети X еще одно фото.
На ней лидеры идут рядом по красной ковровой дорожке.
В предыдущем посте Белый дом опубликовал также совместное фото президентов. На ней Путин и Трамп запечатлены перед самым началом переговоров. Фотография подписана: «В поисках мира».
Прямо сейчас проходит двусторонняя встреча США и РФ в Анкоридже на Аляске. Согласно графику Трампа, все мероприятие продлится примерно до 5:00 мск 16 августа.