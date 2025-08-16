CNN: в Брюсселе почувствовали облегчение после объявления формата саммита

Встреча в Анкоридже на Аляске началась около 22:20 мск (11:20 по местному времени). Президентам удалось пообщаться наедине примерно 10 минут, пока они ехали с аэродрома к месту проведения официальной части саммита в лимузине Трампа. Сейчас на переговорах вместе с ними от РФ – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.