CNN: в Брюсселе почувствовали облегчение после объявления формата саммита
В Европе чувствуют облегчение из-за того, что форматом саммита на Аляске оказалась встреча «три на три» и президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не проведут его «тет-а-тет», сообщил телеканал CNN со ссылкой на европейского дипломата.
«Европейский чиновник заявил, что чувствует облегчение по поводу того, что Трамп и Путин встречаются не один на один, а в формате "три на три" – по три представителя от каждой делегации», – говорится в публикации CNN.
Встреча в Анкоридже на Аляске началась около 22:20 мск (11:20 по местному времени). Президентам удалось пообщаться наедине примерно 10 минут, пока они ехали с аэродрома к месту проведения официальной части саммита в лимузине Трампа. Сейчас на переговорах вместе с ними от РФ – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков, от США – госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.
Ожидается, что стороны будут вести дискуссию около 6-7 часов. Затем они российский и американский лидеры проведут пресс-конференцию. Журналисты Белого дома рассказали, что в данный момент они находятся в палатке рядом с помещением, где должна пройти конференция.