Трамп даст интервью Fox News мск 16 августа после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп даст интервью телеканалу Fox News в 1:00 мск с «исторического саммита» с российский лидером Владимиром Путиным, сообщили на странице Белого дома в соцсети X.
Он встретится с журналистами Бретом Байером и Шоном Хэннити. Это также могут быть записанные заранее «два эксклюзивных» интервью.
Сейчас в Анкоридже на Аляске проходят переговоры РФ и США в узком формате «три на три» с участием президентов, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Они длятся уже около 2,5 часов. По итогам встречи главы государств должны провести совместную пресс-конференцию.
Главной темой для обсуждения в рамках саммита, уточнял Ушаков, стал процесс урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, делегации должны принять обсудить восстановление отношений России и Соединенных штатов, в том числе в торгово-экономической сфере.