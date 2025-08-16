Трамп даст интервью Fox News мск 16 августа после встречи с Путиным

Сейчас в Анкоридже на Аляске проходят переговоры РФ и США в узком формате «три на три» с участием президентов, а также министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, помощника президента РФ Юрий Ушакова, госсекретаря США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа. Они длятся уже около 2,5 часов. По итогам встречи главы государств должны провести совместную пресс-конференцию.