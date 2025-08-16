Fox: Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после саммита с Путиным

Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. На переговорах, помимо лидеров РФ и США, присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивен Уиткофф.