Fox: Трамп позвонил Зеленскому и европейским лидерам после саммита с Путиным
Президент США Дональд Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после саммита с президентом РФ Владимиром Путиным, передает Fox News.
Американский лидер ранее обещал, что позвонит украинскому коллеге и европейским союзникам после встречи с Путиным.
15 августа на базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, организованные через неделю после их объявления. Главной темой встречи стало завершение российско-украинского конфликта.
Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. На переговорах, помимо лидеров РФ и США, присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивен Уиткофф.