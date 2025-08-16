Путин и Трамп вышли к журналистам
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп вышли к журналистам по итогам переговоров, передает корреспондент «Ведомостей».
Встреча в узком составе «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. После этого журналисты полчаса ждали выхода лидеров.
От России на переговорах присутствовали Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США: Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что встреча продлится 6-7 часов. Позже он добавил, что в расширенном составе российской делегации в переговорах примет участие министр обороны РФ Андрей Белоусов. В Анкоридж также прибыли министр финансов Антон Силуанов, посол РФ в США Александр Дарчиев.