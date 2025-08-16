Путин назвал конструктивными и полезными переговоры с Трампом

Переговоры двух лидеров состоялись 15 августа на Аляске в формате «три на три». Российскую сторону представляли Путин, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, американскую – Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стив Уиткофф. Разговор продлился 2 часа 45 минут.