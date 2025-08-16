Путин: с Аляской связана значительная часть общей истории России и США
С Аляской связана значительная часть общей истории России и США, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Анкоридже после встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«С Аляской связаны многие позитивные события», – добавил он.
Он отметил, что на этой территории сохранились православные храмы, и многие названия сохранили русское происхождение.
Путин заявил, что российско-американские переговоры в Анкоридже были конструктивными и полезными.
Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Помимо лидеров РФ и США, на переговорах присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивен Уиткофф.