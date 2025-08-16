Трамп: сделки на встрече с Путиным достичь не удалось
Сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось. Об этом объявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции.
«У нас была очень продуктивная встреча, мы обсудили многие вопросы, мы не смогли найти полного понимания, сделки пока нет», – сказал он.
Трамп добавил, что стороны достигли существенного прогресса, указав, что у него с Путиным «очень хорошие отношения». По его словам, «у нас неплохой шанс достичь мира».
Президент США заявил, что по итогам встречи намерен позвонить украинскому и европейским коллегам.
15 августа в Анкоридже прошел саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин и Трамп встретились впервые с 2019 г. для обсуждения главной темы – завершение российско-украинского конфликта. Представителей Украины и стран ЕС на Аляске не было.
Переговоры прошли в узком составе в формате «три на три». Со стороны Москвы на встрече: Путин, глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США: Трамп, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стивен Уиткофф.