Трамп: сделки на встрече с Путиным достичь не удалось

15 августа в Анкоридже прошел саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Путин и Трамп встретились впервые с 2019 г. для обсуждения главной темы – завершение российско-украинского конфликта. Представителей Украины и стран ЕС на Аляске не было.