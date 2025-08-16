Трамп назвал встречу с Путиным продуктивной
Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным очень продуктивной. Об этом он заявил на пресс-конференции в Анкоридже после саммита.
Он также отметил, что у него сложились хорошие отношения с Путиным. Трамп поблагодарил президента России и его команду за прекрасную работу и прошедшие переговоры.
Кроме того, Трамп заявил, что сделки по завершению российско-украинского конфликта по итогам встречи достичь не удалось.
Президенты закончили конференцию без ответов на вопросы прессы.
Встреча с участием министров в формате «три на три» продлилась 2 часа 45 минут. Помимо лидеров РФ и США, на переговорах присутствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, а также госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланника президента США Стивен Уиткофф.