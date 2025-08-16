Путин и Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов
Президент РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп не стали отвечать на вопросы журналистов по итогам пресс-конференции.
Пресс-конференция продлилась 12 минут, оба лидера указали на продуктивность переговоров. Но, как подчеркнул Трамп, «сделки пока нет». В завершении пресс-конференции Путин предложил американскому коллеге в следующий раз встретиться в России.
Переговоры в формате «три на три» длились 2 часа 45 минут, после чего лидеры почти полчаса не выходили к прессе.
Со стороны России участвовали Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, со стороны США – Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что встреча может занять 6–7 часов.