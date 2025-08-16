Переговоры Путина и Трампа на Аляске завершились
Кремль объявил о завершении переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа, опубликовав видео их беседы.
Встреча продлилась 2 часа 45 минут. Она прошла в узком составе в формате «три на три», где от российской стороны присутствовали Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от американской – Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Стивен Уиткофф.
Ожидалось, что могут состояться переговоры в расширенном составе, где от Москвы будут министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Со стороны Вашингтона на расширенной встрече могли быть министр финансов Скотт Бессент, министр торговли Говард Латник и министр обороны Пит Хегсет.