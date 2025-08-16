Трамп дал саммиту с Путиным высшую оценку – 10 из 10
Президент США Дональд Трамп оценил прошедший саммит с Путиным максимально – на 10 из 10. Об этом американский президент заявил в интервью Fox News.
«По шкале от 1 до 10 я бы оценил сегодняшний день на 10», – сказал Трамп.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут.
Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.
После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, но на вопросы журналистов не ответили.