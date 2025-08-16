NBC: рабочий обед Трампа с Путиным и российской делегацией был отменен
У президента США Дональда Трампа был запланирован рабочий обед с лидером РФ Владимиром Путиным и другими членами делегации РФ, но он не состоялся. Об этом сообщает телеканал NBC.
По сообщению телеканала, после переговоров и пресс-конференции обед был отменен.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут.
Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.
После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали.