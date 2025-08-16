Песков оценил разговор Путина и Трампа

Президент заявил, что Россия заинтересована в завершении украинского кризиса и готова работать над обеспечением безопасности Украины. Он выразил надежду, что достигнутое понимание станет основой для мира и восстановления отношений с США, а в Киеве и Европе не будут мешать прогрессу.