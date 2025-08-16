Песков оценил разговор Путина и Трампа
Разговор президентов России и США прошел в конструктивной и позитивной атмосфере, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом пишет «РИА Новости».
«Разговор, действительно, очень позитивный, и об этом сказали два президента. Это тот самый разговор, который позволяет дальше уверенно вместе идти по пути поиска вариантов урегулирования», – отметил он.
Путин во время пресс-конференции рассказал, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере и подчеркнул символичность выбранного места, напомнив, что значительная часть общей истории России и США связана с Аляской, а две страны, несмотря на океан, являются соседями.
Президент заявил, что Россия заинтересована в завершении украинского кризиса и готова работать над обеспечением безопасности Украины. Он выразил надежду, что достигнутое понимание станет основой для мира и восстановления отношений с США, а в Киеве и Европе не будут мешать прогрессу.
На конструктивность диалога также указал и Трамп, но подчеркнул, что «сделки пока нет».