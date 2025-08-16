Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным

15 августа на Аляске прошел саммит Россия–США в формате «три на три», который длился 2 часа 45 минут. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты выступили перед прессой с короткими заявлениями, но на вопросы журналистов не ответили.