Трамп покинул Аляску после встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп уехал с Аляски после саммита с лидером России Владимиром Путиным. Отлет его самолета показали американские телеканалы.
Самолет Air Force One вылетел с базы Эльмендорф примерно в 16:20 по местному времени и теперь направляется обратно в Вашингтон.
В ближайшее время ожидается интервью Трампа телеканалу Fox News по итогам саммита.
Трамп пробыл на Аляске около шести часов.
15 августа на Аляске прошел саммит Россия–США в формате «три на три», который длился 2 часа 45 минут. Основной темой встречи стало урегулирование конфликта на Украине. После саммита президенты выступили перед прессой с короткими заявлениями, но на вопросы журналистов не ответили.