Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и возможности многое сделать вместе
Президент США Дональд Трамп отметил, что у него всегда были хорошие связи с лидером России Владимиром Путиным, и они могли бы вместе достичь выдающихся результатов, если бы не скандал о его якобы связях с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.
«У меня всегда были отличные отношения с президентом Путиным, и мы могли бы сделать многое вместе, их земля просто невероятна», – сказал Трамп.
Трамп подчеркнул, что он с Путиным могли бы достичь больших успехов, но нам помешал скандал, связанный с обвинениями его в якобы связях с Москвой. «Мы могли бы добиться многого, но произошел один из величайших, один из крупнейших обманов», – объяснил он.
