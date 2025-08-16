Трамп заявил о хороших отношениях с Путиным и возможности многое сделать вместе

Президент США Дональд Трамп отметил, что у него всегда были хорошие связи с лидером России Владимиром Путиным, и они могли бы вместе достичь выдающихся результатов, если бы не скандал о его якобы связях с Россией. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.