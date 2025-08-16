Трамп заявил, что ядерный арсенал России нельзя недооценивать
Россия имеет мощный ядерный арсенал, и это нельзя игнорировать. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News после прошедшей на Аляске встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Трамп оценил прошедший саммит по шкале 10 из 10. «Потому что мы прекрасно поладили, – объяснил он. – И это хорошо, когда, знаете, две крупные державы ладят друг с другом, особенно когда они обладают ядерным оружием. Мы, как известно, номер один, они – номер два в мире. И это серьезно. Это действительно важно».
Трамп отметил, что у США огромный ядерный потенциал, который он восстанавливал в свой первый президентский срок. Он признал, что это восстановление ему не нравилось, но было необходимо. «У нас самая мощная ядерная сила. На самом деле, у нас самая сильная армия в мире. И у них тоже большое ядерное присутствие… Это нужно уважать, – сказал он. – Вы никогда не хотите использовать это оружие. Если его применить, это может стать концом света. Вот о какой мощи мы говорим».
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.