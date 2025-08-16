Песков объяснил отказ от вопросов на пресс-конференции Путина и Трампа
Президенты России Владимир Путин и США Дональд Трамп по итогам своей встречи сделали исчерпывающие заявления, поэтому было принято решение не проводить традиционный формат сессии вопросов и ответов с прессой. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».
«Были сделаны исчерпывающие заявления», – отметил он.
Песков сообщил, что разговор Путина и Трампа прошел в конструктивной и позитивной атмосфере, что подтвердили оба лидера. По его словам, диалог открывает путь к поиску решений по урегулированию кризиса.
Путин во время пресс-конференции рассказал, что переговоры прошли в конструктивной атмосфере. Трамп также отметил конструктивность переговоров, но подчеркнул, что сделки пока не заключено.