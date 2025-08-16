Газета
Главная / Политика /

Трамп: после саммита на Аляске вводить санкции против России пока не нужно

Ведомости

В связи с результатами саммита на Аляске США пока не требуется усиливать давление на Россию и ее торговых партнеров, включая повышение пошлин на китайские товары. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, сейчас об этом думать не нужно. Возможно, придется подумать через две или три недели, или как-то так, но прямо сейчас об этом думать не нужно. Думаю, встреча прошла очень хорошо», – сказал Трамп.

15 августа, направляясь на встречу с Путиным, Трамп заявил, что при необходимости введет вторичные санкции против России, но надеется этого избежать.

14 августа Трамп заявил, что санкции против Москвы обязательно будут рассмотрены, если саммит США и России на Аляске окажется неудачным.

Представитель Белого дома Кэролайн Левитт 14 августа заявила, что Трамп не хочет вводить новые антироссийские санкции. По ее словам, у американского главы есть множество инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости, но он всегда говорил, что рассчитывает на дипломатию и переговоры при урегулировании российско-украинского конфликта.

Встреча Путина и Трампа проходила в американском Анкоридже, Аляска. Главной темой стал поиск путей долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

