Трамп: Европе следует немного вовлечься в решение конфликта на Украине

Трамп отметил, что обрадовался, когда Путин заявил, что конфликта между Россией и Украиной не было бы при его президентстве. «Я думаю, что теперь он [Путин] уважает нашу страну. При [Джо] Байдене он ее не уважал. Могу вам сказать, что никакого уважения не было. Я был очень рад, когда он сказал, что этого [конфликта на Украине] никогда бы не произошло», – сказал он.