Трамп: Европе следует немного вовлечься в решение конфликта на Украине
Европе следует «в определенной мере» участвовать в урегулировании конфликта на Украине. Об этом президент США Дональд Трамп сказал в интервью Fox News после встречи с президентом России Владимиром Путиным на Аляске.
«Я бы также отметил, что европейским странам нужно немного вмешаться», – сказал он.
Он сообщил, что в ходе саммита с российской делегацией большинство вопросов было согласовано, но остаются один-два значительных, и теперь все зависит от президента Украины Владимира Зеленского.
Трамп отметил, что обрадовался, когда Путин заявил, что конфликта между Россией и Украиной не было бы при его президентстве. «Я думаю, что теперь он [Путин] уважает нашу страну. При [Джо] Байдене он ее не уважал. Могу вам сказать, что никакого уважения не было. Я был очень рад, когда он сказал, что этого [конфликта на Украине] никогда бы не произошло», – сказал он.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, но на вопросы журналистов не ответили.