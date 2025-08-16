Белый дом опроверг сообщения СМИ о провале переговоров Путина и Трампа
Сообщения СМИ о якобы провале переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа являются полностью ложными. Об этом директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чанг написал в сети Х.
«Абсолютный фейк», – заявил Чанг, комментируя репортаж журналистки Fox News, в котором она заявляет, что атмосфера в комнате переговоров была неприятной, встреча прошла неудачно и было впечатление, что Путин «пришел, навязал свою точку зрения, сделал фотографию рядом с президентом и они ушли».
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине.
После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Также был отменен совместный обед, сообщал телеканал NBC.