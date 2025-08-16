Трамп заявил, что за шесть месяцев на посту урегулировал шесть конфликтов
Президент США Дональд Трамп заявил, что за полгода своего президентства урегулировал шесть конфликтов. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News по итогам своей встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Я хотел бы сосредоточиться на делах нашей страны, но, знаете, меня постоянно отвлекают. За шесть месяцев я урегулировал шесть конфликтов, если подумать, от Пакистана до Индии – там могла разгореться серьезная война, самолеты могли быть сбиты, все готовилось к эскалации, и это при участии ядерных держав и многих других стран», – сказал Трамп, добавив, что также разрешил конфликты между Арменией и Азербайджаном и Конго и Руандой.
Он отметил, что сейчас работает над конфликтом на Украине, и считает, что не должен вести переговоры за Киев, но может подготовить для них почву. «На нашей следующей встрече будут присутствовать президент Зеленский и президент Путин, а, возможно, и я», – добавил он.
15 августа на Аляске состоялся саммит Россия – США, который прошел в узком составе «три на три» и продлился 2 часа 45 минут. Главной темой стало урегулирование конфликта на Украине. После встречи президенты вышли к прессе с заявлениями, однако на вопросы журналистов не отвечали. Также был отменен совместный обед, сообщал телеканал NBC.