Трамп заявил, что за шесть месяцев на посту урегулировал шесть конфликтов

«Я хотел бы сосредоточиться на делах нашей страны, но, знаете, меня постоянно отвлекают. За шесть месяцев я урегулировал шесть конфликтов, если подумать, от Пакистана до Индии – там могла разгореться серьезная война, самолеты могли быть сбиты, все готовилось к эскалации, и это при участии ядерных держав и многих других стран», – сказал Трамп, добавив, что также разрешил конфликты между Арменией и Азербайджаном и Конго и Руандой.