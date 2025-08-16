Путин на Аляске подарил две иконы православному священнику
Президент России Владимир Путин после встречи на Аляске с американским лидером Дональдом Трампом пообщался с православным священником архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему две иконы. Об этом сообщает сайт Кремля.
Российский президент подарил ему образ преподобного Германа Аляскинского – православного покровителя Америки и икону Успения Пресвятой Богородицы. Он также рассказал, что перед визитом на Аляску встречался со святейшим патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
«Он мне сам рассказал о том, как здесь зарождалась православная церковь. Он рассказал мне, что он здесь тоже бывал, проводил службу. С большой теплотой отзывался о вас», – сказал Путин.
Архиепископ поблагодарил Путина и передал ему в подарок икону, чтобы, как отметил священник, «выразить признательность коренного населения Аляски лидеру той страны, которая направила когда-то сюда миссионеров».