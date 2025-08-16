За ночь над российскими регионами ликвидировали 29 беспилотников

Беспилотники были перехвачены или сбиты в период с 00:00 до 03:30 мск. Десять из них обнаружили над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края. Еще четыре БПЛА пытались атаковать Курскую область, по одному дрону сбили над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края. Кроме того, по данным оборонного ведомства, три беспилотника обнаружили и ликвидировали над акваторией Азовского моря.