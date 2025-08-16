За ночь над российскими регионами ликвидировали 29 беспилотников
Средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
Беспилотники были перехвачены или сбиты в период с 00:00 до 03:30 мск. Десять из них обнаружили над территорией Ростовской области, девять – над территорией Ставропольского края. Еще четыре БПЛА пытались атаковать Курскую область, по одному дрону сбили над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края. Кроме того, по данным оборонного ведомства, три беспилотника обнаружили и ликвидировали над акваторией Азовского моря.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении атаки в Новошахтинске и Родионово-Несветайском районе, где была повреждена кровля и несущая стена частного дома. Ранения получил один человек. Затем военные отразили атаку в Миллеровском районе. Там в двух многоквартирных и нескольких частных домах были выбиты стекла. Губернатор Ставрополья сообщил о пожаре в результате попытки атаки ВСУ на промзону.